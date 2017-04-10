Kdv İndirimi Mobilyacıların Yüzünü Güldürdü

Başbakan Binali Yıldırım'ın mobilya ve beyaz eşyada uygulanan yüzde 8'lik KDV indirimi süresinin eylül sonuna kadar uzatılma müjdesi mobilyacıları sevindirdi.



İndirimin eylül sonuna kadar uzatılmasını değerlendiren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "Çok sevindirici bir haber. Başbakanımızdan sektörümüze önem verdiğinin işaretini aldık. Biz mobilya üreterek zenginleşebiliriz. Mobilya üreten bölgelere baktığımız zaman, zaten ciddi anlamda bir sanayileşme olduğunu görüyoruz. Mobilyanın yüzde 50'sini gelişmiş ülkeler üretiyor. Bu mobilya sektörünün aslında ne kadar diğer sektörleri tetikleyen bir unsur olduğunun bir gerçeği. KDV indirimi süresinin uzatılmasının sektörümüzün 2023 hedeflerine yaklaşmasında çok büyük katkısı olacak. Hükümetimize teşekkür ediyoruz." dedi.



İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, "KDV indiriminin uzaması beklediğimiz bir gelişmeydi. 30 Nisan'da sonuçlanacak olan sürecin 30 Eylül'e uzaması piyasada canlılığı devam ettirecektir. Bu karar bizi memnun etti. Bunun yanında inşallah devletimiz KDV indiriminin faydasını daha net bir şekilde görecektir. Veriler daha net ortaya çıkacaktır. Bu veriler ortaya çıktıktan sonra inşallah KDV'nin bu şekilde kalmasından yanayız. KDV indirimi bu döneme kadar piyasayı olumlu yönde etkiledi. Zaten piyasada hareketlenme başlamıştı. Alışverişler başlamıştı. İnşallah bu sürecin uzamasıyla birlikte hareketlenme hızlanarak devam edecek." dedi.



İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da, "Bakanlar kurulu kararıyla KDV oranlarındaki indirim süresinin uzatılması mobilyacılarımızı memnun etmiştir. Temennimiz indirim uygulamasının sabitlenmesi. Ham madde girişlerinin aynı oranda eşitlenmesi talebimiz de var. Bu uygulama ile vatandaşlar ucuz şekilde hem evlerindeki mobilyaları yenileyebilirler, hem de yeni evlenen çiftler daha ucuz bir şekilde mobilya alırlar. Ekonomiye canlılık getirecek bir adım. Sektörümüzün durgun geçen dönemlerine olumlu yönde etki edecektir. Dilerim kalıcı bir uygulama olur" dedi. - BURSA