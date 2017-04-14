Kdv'de Yeni Dönem Çok Yakın
Maliye Bakanı Ağbal, yatırım, üretim ve ihracat üzerinde yük oluşturan KDV uygulamalarını kaldırmayı ve KDV'yi olabildiğince tüketimi vergileyen bir sisteme dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.
Maliye Bakanı Ağbal, yatırım, üretim ve ihracat üzerinde yük oluşturan KDV uygulamalarını kaldırmayı ve KDV'yi olabildiğince tüketimi vergileyen bir sisteme dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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