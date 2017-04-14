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Kdv'de Yeni Dönem Çok Yakın
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Kdv'de Yeni Dönem Çok Yakın

Maliye Bakanı Ağbal, yatırım, üretim ve ihracat üzerinde yük oluşturan KDV uygulamalarını kaldırmayı ve KDV'yi olabildiğince tüketimi vergileyen bir sisteme dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kdv'de Yeni Dönem Çok Yakın

Maliye Bakanı Ağbal, yatırım, üretim ve ihracat üzerinde yük oluşturan KDV uygulamalarını kaldırmayı ve KDV'yi olabildiğince tüketimi vergileyen bir sisteme dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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İhracat, Kdv, Bakan