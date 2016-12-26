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Kck'nın Sözde Eski İzmir Sorumlusu Gözaltına Alındı

Kck'nın Sözde Eski İzmir Sorumlusu Gözaltına Alındı

İZMİR'de KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Baysal gözaltına alındı.

Kck'nın Sözde Eski İzmir Sorumlusu Gözaltına Alındı

İZMİR'de KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Baysal gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet Baysal İzmir'de gözaltına alındı. Baysal'ın, İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

- İzmir

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