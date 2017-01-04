Kbü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Protokol

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.



KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse arasında imzalanan protokolle, mesleki ve teknik eğitim alanındaki sorunların ele alınıp görüşülmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin artırılması amaçlandığı belirtildi.



Açıklamada, KBÜ'nün protokol gereği, Mesleki Eğitim Merkezi, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Çok Programlı Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilerin staj ve beceri eğitim yapabilmeleri konusunda destek vereceği, ayrıca söz konusu liselerde atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini destekleyecek hizmet içi eğitimlerin açılmasına yardımcı olacağı kaydedildi.



Mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu çalışmalarında yapılacak iş birliğinin usul ve esaslarıyla tarafların görev ve yükümlülüklerini belirlemek üzere imzalanan protokolde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karabük Defterdarlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, KARDEMİR Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü yer alıyor.