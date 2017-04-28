Kbü'den Kısa Kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Endüstri Mühendisliği Kulübü "Dijital Çağa Yolculuk" temasıyla "CIE 2017" etkinliği düzenlendi.



KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda yapıla etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcileri, yöneticileri, mühendisleri ve alanında kariyer yapmış başarılı isimler tecrübelerini paylaştı.



Etkinlikte, Karçimsa Çimento Mali ve İdari İşler Müdürü Ayhan Keser, Hepsiburada.com İnsan Kaynakları Yöneticisi Efe Aslan, Kaizen Atölyesi Kurucu - Uzman Danışmanı Seçkin Yılmaz ve Türk Telekom'dan Sabit Gelir Yönetimi Direktörü Ömer Barbaros Yiş tarafından teknolojinin hızla geliştiği dünyada, sektörlerin dijital çağa ayak uydurma süreci anlatıldı.



4. Programlama Günleri



KBÜ Bilişim Teknolojileri Kulübü tarafından 4. Programlama Günleri etkinliği düzenlendi.



Hamit Çepni Konferans Salonu ile Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliklerde, programlama dillerinin kullanım alanları ve içerikleri hakkında genel bilgiler verildi.



Programa Amerika Birleşik Devletleri'nden online olarak katılan Yazılım Mühendisi Ahmet Alp Balkan "Yurt Dışında Yazılım Mühendisliği" konulu bir sunum yaptı.



"Her Telden" müzik dinletisi



KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Büyük Konferans Salonunda "Her Telden" adıyla orkestra ve koro konseri düzenlendi.



Müzik bölümü öğrencileri ve akademisyenlerinin hazırlamış olduğu orkestra ve koro konserine, Gökkaya, akademisyenler, idari personel, öğrenciler katıldı.