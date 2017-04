Kbü'de, İngiliz Gazeteci Gazze'de Yaşananları Paylaştı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Artı Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen "Bitmeyen Savaş" konulu konferansta konuşan İngiliz gazeteci ve belgeselci Harry Fear,"Gazze, İsrail'in açık hava hapishanesi durumunda." dedi.



İsrail'in, Kasım 2012'de Gazze'ye düzenlediği saldırının ardından bölgeye giden İngiliz gazeteci ve belgeselci Harry Fear, Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bitmeyen Savaş" konulu konferansta Gazze'de yaşanan olayları değerlendirerek tecrübelerini paylaştı.



"İngiltere'de insanlar Suriye'de gerçekte ne olduğunu bilmiyorlar"



Suriye'de yaşanan olayları nasıl aktardığına değinen İngiliz gazeteci Harry Fear "İngiltere'deki insanların büyük çoğunluğu Suriye'de gerçekte ne olduğunu bilmiyorlar. En önemli konulardan birisi son günlerde kullanılan kimyasal silahlar. Suriye'de kullanılan kimyasal silahların kimin, ne için, neden kullandığını kimse bilmiyor." dedi.



Suriye'de yaşanan olayların gazeteciler için zor bir çalışma alanı olduğunu vurgulayan Fear şöyle devam etti: "Dünya genelinde gazetecilere artan bir baskı var. İnsanlar haberlere şüpheci bakıyorlar. İngiltere'den geliyorum, son dakika haberi olarak seçim haberini duydum. İngiltere'de ana muhalefet partisi için bir medya savaşı başlatılmış durumda. Muhalefet partisi lideri Jeremy Corbyn, kimyasal silahların ilk önce kullanılmasını reddettiğini açıkladı. Bu sadece İngiltere'de değil Avrupa'da da delil olarak adlandırıldı. Jeremy Corbyn, var olan değerlerin, mevcut politikaların bir parçası olmayan birisidir. Gördüğünüz gibi bizim İngiltere'deki medyada da sorunlarımız var. Jeremy Corbyn'la birkaç yıl önce tanıştım. Bitmeyen savaş konusunda konuşulduğunda Filistin için adalet konusunu gündeme getirdi. Bu da İngiltere bazında baktığınızda onu daha radikal hale getirdi."



"Gazze İsrail'in açık hava hapishanesi gibi"



Gazze'deki işgal örneklerinin diğerlerinden çok farklı olduğunu dile getiren İngiliz gazeteci Harry Fear, "Buraya gelirken çok güzel görüntüler gördüm, özgürce nasıl araba kullandığınızı, çevreyi nasıl seyrettiğinizi gördüm ama aynı şeyi Gazzeliler, Gazze'de yapamıyorlar. Bu da insan hakları ve adalet konularını çok acınacak duruma getirmekte. Bu sadece dini bir sorun değil. Sorun uluslararası hukuktan kaynaklanan bir sorun. Eğer batı yakasındaki insanların durumuna ve uluslararası hukuktaki duruma bakarsak, batı yakasındaki insanlara karşı yapılanlar yasa dışı bir durum. Bir aşağılama işgali var, toprak işgali, toprak hırsızlığı var. Onları yok etme savaşı da var. Aynı zamanda İsrail hapishanelerinde devam etmekte olan açlık grevleri var. Bu ilk değil ama ümit ederiz son olur. Gazze dışındaki sorun da büyük bir sorun. İsrail açık hava hapishanesi gibi, Gazze'deki durum aynen açık hava hapishanesi gibi bir durum. Gazze'ye girdikten sonra unutulmaz birkaç şey yaşadım. Orayı tecrübe ettim, gördüm. Eğer ben çok erken davranmamış olsaydım Filistinliler medyada kendilerini ifade etme konusunda başarısız olacaklardı." ifadelerinde bulundu.



2012 yılından bu yana Gazze'de hiçbir şeyin değişmediğini ifade eden Fear "Gazze'de durum daha da kötüye gitti. 2012'de Gazze'ye gittiğimde kuşatma altındalardı. Hala öyle. Gün boyunca korku salan sesler vardı. Hala var. İsrail tarafından gelen saldırılar var. Günlük olarak orada insanları öldürüyorlar. İlk yaptığım film Gazze'deki gençler hakkında yaptığım filmdi. Gazzeli gençler açık hava hapishanesinde ne yapıyorlar bunun hakkında bir film yaptım. Gazze'de büyük operasyon başlamadan kısa bir süre önceydi. Bu gerçekten yürek burkan, dehşet verici bir tecrübeydi benim için. Savaşın dehşetini, acımasızlığını gördükten sonra insanda 'Bunu nasıl durdururum?' diye bir durum ortaya çıkıyor." diye konuştu.



"İsrail'in ana stratejisi orada terör oluşturmak"



Gazze Şeridi ile İsrail arasında 2012 yılında yaşanan savaşın başlamasının tartışmalı bir durum olduğunu aktaran gazeteci Harry Fear konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Futbol oynayan Filistinli bir genç evlerinin dışında öldürüldü, İsrailli keskin nişancı tarafından. Buna Filistinli güçler tarafından karşılık verildi. Devam eden günlerde durum daha da yükseldi. Siviller hukuk tarafından korunur. Hukuk bir halkı bir toplumu savaştan korumuyor. Savaş yasa dışı, savaştaki davranışlar da yasa dışı. Filistin'deki ana sorun orantısal olarak bölüşümün olmaması, orantısız güç olarak kim hangi tarafa ne kadar bir güç kullanacağı konusu net olarak belli değil. Daha da önemlisi sivilleri hedef alamazsınız. Çok sayıda sivilin ölmemesi için de gerekli tedbirlerin alınması gerekir. 2012 Kasım ayında savaş hukukunun uygulanmadığını gördüm. 8 günlük savaş halinde 59 çocuk öldü. Burada sadece yaralananlar ve öldürülenler değil aynı zamanda terörden etkilenenler de oldu. Gerçekten objektif olan, tecrübe eden için açık ve net ki, İsrail'in askeri stratejisi orada terör oluşturmak."



"Dünya, savaşın dehşet durumunu gördü"



Gazze'de yaşanan savaşı gerçekçi bir şekilde sunduğunu belirten Harry Fear, "Savaş bittiğinde birçoğumuz umutluyduk. Dünya, savaşın dehşet durumunu gördü. Artık dünya bu savaştan bıktı ve uluslararası bir farkındalık ortaya çıktı. Türkiye Gazze'ye gemiyle yiyecek yardımı gönderdi. Bu ümit verici bir durumdu." dedi.



"İsrail bu yıl, Filistin'deki bölünmeyi daha da genişletecek"



Gazze'deki Filistinlilerin sıkıntı yaşamasının sebebinin İsrail'in böl ve yönet stratejisi olduğunu vurgulayan İngiliz gazeteci Harry Fear; "Bölünme ve kontrol var. Bu durum incelediğinde insani durumdan siyasi duruma bir kayma var. İnsanlığın bunu durdurmasını istiyoruz. 2017 yılı içerisinde İsrail'in Filistin'deki mevcut bölünmeyi daha da genişleteceği yönünde endişeler var. Bu arada bu gruplarda birbirleriyle savaşıyorlar. Bu grupları durdurmaya çalışanları da baskı altına almaya çalışıyorlar. Şu anda Filistin'de devam etmekte olan bir enerji krizi var. Gazze'de devam etmekte olan enerji verimliliği kapasitesi çok düşük." dedi.



Filistin'de diplomatik işgalin de yapıldığını dile getiren Fear, Filistinlerin hala bir devleti olmadığının altını çizerek pasaportlarının pratik olarak hiçbir anlam ifade etmediğini ve seyahatin imkansız olduğunu vurguladı. - KARABÜK