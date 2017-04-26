Kbü'de "İletişim Ustalığı Zirvesi" Etkinliği

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Artı Kariyer Kulübü ile Dönüşüm Konağı Başarı Psikolojisi Enstitüsü işbirliğinde "İletişim Ustalığı Zirvesi" etkinliği düzenlendi.



KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi Sezer Güleç Seminer Salonu'nda yapılan etkilikte eğitimciler Melek Özerol, Deren Yılmaz, Seba Bitar, Emine Tunç ve Selcen Bahadır tarafından iletişim çeşitleri ve kanalları tartışıldı.



Etkinlikte, "Genel İletişim Stratejileri", "İletişimde Yanılgılar Ego İllüzyon ve Zihnin Filtreleri", "İletişimde Bedel", "İletişimde Beklenti", "Üç Boyutlu İletişim" ve "Topluluk Önünde Konuşma" konularında bilgiler verildi.