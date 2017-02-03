Kbü'de "Çorbalı" Karşılama

Karabük Üniversitesi, (KBÜ) yeni dönemde öğrencileri kampüs girişinde sıcak çorba ile karşılayacak.



KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 2016 - 2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde üniversiteye gelen öğrencilerin sıcak çorba ikramıyla karşılanacağı belirtildi.



Açıklamada, "Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 6 Şubat saat 09.00'da düzenlenecek etkinlikte rektör Prof. Dr. Refik Polat, kampüs girişinde öğrencilere sıcak çorba ikram edecek." denildi.