Karabük Üniversitesi, (KBÜ) yeni dönemde öğrencileri kampüs girişinde sıcak çorba ile karşılayacak.
KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 2016 - 2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde üniversiteye gelen öğrencilerin sıcak çorba ikramıyla karşılanacağı belirtildi.
Açıklamada, "Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 6 Şubat saat 09.00'da düzenlenecek etkinlikte rektör Prof. Dr. Refik Polat, kampüs girişinde öğrencilere sıcak çorba ikram edecek." denildi.
Kbü'de "Çorbalı" Karşılama
Karabük Üniversitesi, (KBÜ) yeni dönemde öğrencileri kampüs girişinde sıcak çorba ile karşılayacak.
Karabük Üniversitesi, (KBÜ) yeni dönemde öğrencileri kampüs girişinde sıcak çorba ile karşılayacak.