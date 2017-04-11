Kbü'de "Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği Semineri"

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği Semineri düzenlendi.



15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansta konuşan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı, bilim alanına ayrılan payın düşük olduğunu söyledi.



Bilim potansiyelini ortaya koyan kriterlerden gayri safi milli hasıladan araştırmaya ayrılan payın 1980 yılından beri Türkiye'de ciddi şekilde tartışıldığını aktaran Balcı, gelişmiş ülkelerde özel sektörün araştırmaya katkısının yüzde 75 olduğunu, Türkiye'de ise bunun tam tersinin yaşandığını belirtti.



Akademik kariyerde önemli yükseltilmelerden birinci sırada doktoranın yer aldığını ifade eden Balcı, 2015 yılında en çok bilimsel makale sayısına sahip olan ülkelerin Amerika, Çin ve Almanya olduğunu, Türkiye'nin bu sıralamada 17'de yer aldığını kaydetti.



Etik dışı davranışlar ve öğretim elemanlarının istihdamı konusunda da bilgi veren Balcı, "Türkçe'nin bilim dili olarak gelişmesini istiyorsanız önce bu ülkede bilimi geliştirmeniz lazım. Bilimi geliştirmeden Türkçe'nin bilim dili olabileceği konusunda kimseyi ikna edemezseniz." diye konuştu.