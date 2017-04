- KBÜ'de 2. Geleneksel Yaya Okçuluğu müsabakaları yapıldı



KARABÜK - Karabük Üniversitesi Geleneksel Sporlar Kulübü tarafından "2. Geleneksel Yaya Okçuluğu Müsabakaları" düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi binasındaki Geleneksel Sporlar Kulübü talimhanesinde düzenlenen müsabakalara Rektör Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, sporcular, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Karabük Üniversitesi'nin Geleneksel Sporlar Kulübü, Eskipazar Meslek Yüksekokulu Geleneksel Sporlar Kulübü ile Hilal Geleneksel Okçuluk Kulübü, Karabük Genç Eksen Gençlik Spor - İzcilik Kulübü ve Bartın Geleneksel Türk Okçuluk Kulübü'nden katılan 40 sporcu birincilik için mücadele etti.

Müsabakalarda ilk olarak eleme atışları yapıldı. Geleneksel kıyafetler içinde her yarışmacı 3'er setten 7'şer okla toplam 21 ok kullandı. Eleme atışlarında bayanlar 15 metre, erkekler ise 18 metreden atış yaptı. Eleme atışlarında İlk 10'da yer alan sporcular final atışlarına geçmeye hak kazandı. Final atışlarında ise her yarışmacı 2'şer setten 7'şer okla toplam 14 ok kullanılarak bayanlar 18 metre, erkekler ise 25 metreden atış yaptı.

2. Geleneksel Yaya Okçuluğu Müsabakalarında yapılan atışlar sonunda bayanlarda Melike Koca birinci olurken, Hilal Kaya ikinci, Nidagül Özgan üçüncü oldu. Erkeklerde ise Hasan Ateş birinci, Ahmet Malkoç ikinci, Ersin Kök de üçüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye girenlere başarı sertifikalarını Rektör Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya takdim etti.

Programda Rektör Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya da ok atışı yaptı.

Program ok atmaya talip olan kişinin çıraklığa geçişte ilk aldığı kabza olan küçük kabza alma töreni ile sona erdi.

Hedefimiz atlı okçuluğuna geçmek

Karabük Üniversitesi Geleneksel Sporlar Kulübü Kulüp Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa Yılmaz, geleneksel okçuluğun atalardan kalan bir miras olduğunu ve yayın Hz. Adem'den kalan emanet olduğunu belirterek bu emaneti devam ettirmek için öğrencilerle birlikte bu müsabakaları düzenlediklerini ifade etti.