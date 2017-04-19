KBÜ'de 2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Zirvesi yapıldı



KARABÜK - Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Topluluğu tarafından "2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Zirvesi" düzenlendi.

2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Zirvesi'nde alanında uzman akademisyenler ve profesyoneller ile 2014'te 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili bilgilerini paylaştı.

Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tarık Özmen, davetli konuşmacılar, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

"Hastaya dokunmaktan kaçmamalıyız"

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tarık Özmen, günümüzde hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme, stres nedeniyle birçok hastalığın meydana geldiğini belirterek fizyoterapistlerin kas - iskelet sistemi, nörolojik sistemlerde meydana gelen bu tip hastalıkların tedavisiyle uğraşmakta olduğunu söyledi. Teknolojide gelişmeler olmasına rağmen hastalıkların günden güne arttığını ve fizyoterapi bölümden mezun olan öğrencilere büyük görevler düşmekte olduğunu ifade eden Özmen, "Çok çalışmalı, çok hasta almalı, tecrübe kazanmalı ve hastaya dokunmaktan kaçmamalıyız" dedi.

"Bebek ve çocuklarda bütünsel manuel terapi yaklaşımları"

Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kınalı tarafından "Bebek ve Çocuklarda Bütünsel Manuel Terapi Yaklaşımları" konulu sunum gerçekleştirildi

Programda Safranbolu'da yaşayan, 2014 yılında 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi ile söyleşi de gerçekleştirildi.

"Fizyoterapi olmasaydı ayağa kalkamazdım"

Sohbet havasında geçen programda Weaver sendromu hastası 20 yaşındaki Rümeysa Gelgi, tedavi süreci hakkında bilgiler vererek, 5 yıldır aktif olarak fizyoterapi gördüğünü belirterek, "Fizyoterapiye 5 yaşında başladım. Birçok ameliyat geçirerek, walkerle ilk kez 5 yaşında yürümeye başladım. Fizik tedavinin yaşam kriterini artıran tek şey oldu. Fizyoterapi olmasaydı ayağa kalkamazdım. Fizyoterapistler benim hayatımı güzelleştiren insanlardır." dedi.

Kitap okumayı ve bilgisayarda vakit geçirmeyi çok sevdiğini vurgulan Gelgi, üniversite sınavlarına hazırlandığını da belirtti. Gelgi, en büyük hayalinin istediği bölümde iyi bir eğitim almak ve başka birine bağımlı kalmadan istediği yerleri gezebilmek olduğunu söyledi.

2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Zirvesi; Gazi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deran Oskay tarafından "Obstetrik Brakial Pleksus yaralanmalarında rehabilitasyon", Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa tarafından "Refleks Terapi", Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Kılınç tarafından "Nörolojik Rehabilitasyonda Teknolojik Gelişmelerin Yeri" ve Genç Milli Takım Fizyoterapisti Anıl Türkel tarafından "Sporda Koruyucu Rehabilitasyon" konularındaki sunumlar ile devam etti.

2. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Zirvesi, Aylin müzik grubunun verdiği konserle sona erdi.

(ÇU-