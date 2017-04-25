Kbü'de "1. Tasarımda Ekoloji Günü"

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tasarım İstasyonu Kulübü tarafından "1. Tasarımda Ekoloji Günü" etkinliği düzenlendi.



Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonunda yapılan etkinlikte konuşan Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Özköse, etkinliğin amacının kitlesel farkındalık yaratmak ve mimarlık alanındaki ekolojik uygulamalara dikkat çekmek olduğunu söyledi.



Ekolojik yaşamanın kaybedildiğini ifade eden Köse, "Kaybettikçe de ekolojik yaşamın değerini anlamaya başladık. Ekolojik yaşam bir davadır. Ekolojik yaşam geleneği, geçmişte yapılarımıza da yansımıştı. Kaybettiğimiz bu değerleri yavaş yavaş tekrar kazanmaya, özellikle de mimarlık eğitiminde öğrencilerimize vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.



Etkinliğe konuşmacı olarak katılan yüksek mimar Çelik Erengezgin de enerji mimarlığının geçerli ve kalıcı olmayı doğal olanaklarda aradığını belirtti.



Enerjinin geri dönüşümlü ve yenilebilir olmayı öngördüğünü aktaran Erengezgi, "Doğayla yaşamak ve onu kirletmemektir. Mimarlıkta yaşamın doğal bir kılıfı olmalıdır. Bu kılıf içine sıkıştırılmış zoraki bir yaşam değildir. Mimarlık yaşamın biçim haline gelmesidir." dedi.



Deprem açısından riskli olan betonarme yapılardan uzak durulmasını gerektiğini vurgulayan Erengezgin, kendi enerjisini üreten enerji (güneş) evleri projelerine değindi.



Konuşmaların ardından Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Geçmişten Günümüze Ekolojik Tasarımlar Sergisi" açıldı.