KBB, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Dalkılıç Anka'da

Özel Gaziantep Anka Hastanesi bünyesinde göreve yeni başlattığı uzman hekim kadrosuyla sağlık alanında ki ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirmeye devam ederken son olarak Kulak Surun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Dalkılıç'ı da uzman hekim kadrosuna aldı.

Op. Dr. Dalkılıç, hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Çağrı Dalkılıç 1968'de İstanbul'da doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Op. Dr. Dalkılıç, İstanbul Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1996 yılında ihtisasını tamamladı. Aynı hastanede öğretim üyeliği yapan Op. Dr. Çağrı Dalkılıç, İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı, 2012 de Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi Kurucu Başhekimi olarak; ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi ve Başhekimi olarak, 2014 yılına kadar da İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane yöneticisi olarak görev yaptı.

İstinye Devlet Hastanesi Başhekimi olarak çalışan Op. Dr. Çağrı Dalkılıç, İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı (Strateji) olarak görev yaparken İstanbul Beykent Üniversitesi'nde "Sağlık Kurumları İşletmesi ve Yöneticiliği" Yüksek Lisansı yaparak Sağlık Kurumları Yönetim Uzmanı oldu. Ayrıca ISO 9001:2000 QS Denetçi ve Baş Denetçi Eğitimleri ve Sertifikasyon Programları; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tıp Hukuku sertifikasyon eğitimleri; T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Muhakkiklik sertifikasyon eğitimleri; İşyeri Hekimliği ve Mesleki olarak Uyku Bozuklukları ve Estetik Cerrahiler olmak üzere çok sayıda eğitim ve sertifika aldı.

Op. Dr. Çağrı Dalkılıç'ın K.B.B. hastalıkları ve baş-boyun cerrahisi ile yüz-baş-boyun bölgesi estetik cerrahisi alanında; "Rutin uygulamadaki tüm cerrahiler, uyku hastalıklarına yönelik cerrahiler, Endoskopik cerrahiler (Endoskopik Sinüs Fonksiyonel Cerrahileri ve Balonplasti dahil),Baş-Boyun Bölgesi ve Kulak Mikrocerrahileri, Açık ve/veya Endoskopik kulak ameliyatları, Endoskopik ve Lazerli Gözyaşı Kanalı Ameliyatları, Tiroid Hastalıkları, Tiroid Nodülleri, USG altında Biyopsi ve Tiroidektomiler, Yüz, Baş, Boyun Bölgesi Estetik Cerrahileri (Rinoplasti, Labioplasti, Mentoplasti, Blefaroplasti, Otoplasti, Skarplasti vs),Cerrahisiz Yüz Estetiği Uygulamaları (Dolgular ve BOTOX),Yenidoğan ve Bebeklik Çağı Cerrahileri,Tümör ameliyatları ve Boyun Disseksiyonları (Yüz, Baş, Boyun, Larenks tümörleri vs) konularında uzmandır.