Kazım Sinan Demirer - Dost

Eskişehir B.B. Şehir Tiyatroları oyuncusu Kazım Sinan Demirer ve Tulga Serim'in birlikte yazdığı ve ilk defa tiyatro sahnesine uyarlanan, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatının anlatıldığı tek kişilik tiyatro oyunu Dost, 22 Nisan'da seyircisiyle buluşuyor.

Kazım Sinan Demirer - Dost

Eskişehir B.B. Şehir Tiyatroları oyuncusu Kazım Sinan Demirer ve Tulga Serim'in birlikte yazdığı ve ilk defa tiyatro sahnesine uyarlanan, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatının anlatıldığı tek kişilik tiyatro oyunu Dost, 22 Nisan'da seyircisiyle buluşuyor.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Ali Doğan Sahnesi

Mekan Adresi : Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sokullu M. Paşa Cad. İğde Sk. No: 24

Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Kazım Sinan Demirer - DOST

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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