Kazım Sinan Demirer - Dost
Eskişehir B.B. Şehir Tiyatroları oyuncusu Kazım Sinan Demirer ve Tulga Serim'in birlikte yazdığı ve ilk defa tiyatro sahnesine uyarlanan, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatının anlatıldığı tek kişilik tiyatro oyunu Dost, 22 Nisan'da seyircisiyle buluşuyor.
Eskişehir B.B. Şehir Tiyatroları oyuncusu Kazım Sinan Demirer ve Tulga Serim'in birlikte yazdığı ve ilk defa tiyatro sahnesine uyarlanan, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatının anlatıldığı tek kişilik tiyatro oyunu Dost, 22 Nisan'da seyircisiyle buluşuyor.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Ali Doğan Sahnesi
Mekan Adresi : Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Sokullu M. Paşa Cad. İğde Sk. No: 24
Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Kazım Sinan Demirer - DOST
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io