Kazı çalışması su borusunu patlattı

Caddeyi su bastı,benzin istasyonu çalışanları ne yapacaklarını şaşırdı



İSTANBUL - Halkalı'da yapımı süren köprülü kavşak inşaatında yapılan kazı çalışmalarında İSKİ'ye ait su borusu patladı. Patlama sonrası kavşak ve çevresi sular altında kalırken, benzin istasyonu çalışanları ellerinde çekpaslarla su baskınını engellemeye çalıştı. .

Olay dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren köprülü kavşak inşaatında kazı çalışması yapan kepçe operatörü İSKİ'ye ait su borusunu patlattı. Patlamanın etkisiyle boruda bulunan su şiddetli bir şekilde fışkırdı.Kısa bir süre içinde kavşak ve çevre yollar sular altında kaldı. İnşaat çalışanlarının İSKİ'ye haber vermesiyle boruda bulunan su ana vananın kapatılmasıyla kesildi. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Yaşanan bu olayın ardından inşaat alanında oluşan su kepçelerle boşaltılmaya çalışıldı.Yaşanan bu anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.Görüntüler de borudan fışkıran su ve çevrede bulunan vatandaşlar görülüyor.Çalışanlar ise ellerinde çekpaslarla benzin istasyonunu su basmasın diye ellerinde çekpaslarla bekliyor.