Kazayla Arkadaşını Vurduğu İddia Edilen Sanık Hakim Karşısında

Zonguldak'ta, yaşadığı kavgayı anlatırken arkadaşını tabanca ile kazayla vurarak ölümüne sebep olan sanığın yargılanmasına başlandı.



İddialara göre olay, geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. İsmail D., iddialara göre Göbü köyündeki sahilde birlikte alkol aldığı arkadaşı Cemal Erdemir'e (24) daha önceden yaşadığı bir kavgayı anlatmak istedi. İsmail D., bu sırada silahı nasıl çıkarttığını göstermek isterken, tabancanın ateş alması sonucu çıkan kurşun, arkadaşı Cemal Erdemir'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Erdemir, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üç gün sonra jandarma ekiplerine teslim olan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"Kasten Öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, olay gününü anlattı. Ölen Cemal Erdemir'in ailesinin de katıldığı duruşmada ifade veren sanık, "Başımdan daha önce geçen bir olay vardı. Tehdit edildiğimi düşünüyordum. Mermi silahın ağzındaydı. Bir anda ateş aldığını düşünüyorum. Aramızda fazla mesafe yoktu. Bunu kesinlikle kasten yapmadım" dedi.



Cemal Erdemir'in eşi Sevcan Erdemir ise sanığın cezalandırılmasını talep ederek şikayetini yineledi. Duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi. - ZONGULDAK