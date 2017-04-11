Kazayı Oğlunun Arkadaşının Yaptığını Öğrenen Baba, Oğluna Tokat Attı
Karaman'da bir baba, oğlunun arkadaşına verdiği arabasıyla kaza yaptığını öğrenince sinirlenerek oğluna tokat attı. Sinirli baba polis tarafında uzaklaştırıldı.
Karaman'da arabasını alan oğlunun kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen baba, kazayı yapanın oğlunun arkadaşı olduğunu öğrenince sinirlenerek oğluna tokat attı.
EMANET ALDIĞI ARAÇLA KAZA YAPTI
İddiaya göre, Hakan K. babasına ait otomobili, arkadaşı Rıdvan Ö'ye emaneten verdi. Rıdvan Ö.'de emanet aldığı otomobille Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde seyrederken kavşakta Abdullah D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
BABASINI ARAYARAK KAZA YAPTIĞINI SÖYLEDİ
Kazada yan yatan otomobilin hafif şekilde yaralanan sürücüsü Abdullah D., ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Rıdvan Ö. kazayı yara almadan atlattı. Arkadaşının kendilerine ait araçla kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen Hakan K. de babası Fikret K.'yi telefonla arayarak kaza yaptığını söyledi.
OĞLUNA TOKAT ATTI
Bir süre sonra kaza yerine gelen baba, otomobillerdeki hasarın büyük olduğunu ve kazayı yapanın da oğlunun arkadaşı olduğunu öğrenince çileden çıktı. Baba Fikret K., sinirlerine hakim olamayarak otomobili arkadaşına veren oğlun Hakan K.'ye tokat attı.
POLİS, SİNİRLİ BABAYI UZAKLAŞTIRDI
Bu durumu gören polis, sinirli babayı olay yerinden uzaklaştırarak sakinleştirdi. Kaza yapan araçlar ise çağrılan çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı