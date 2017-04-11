Kazayı Oğlunun Arkadaşının Yaptığını Öğrenen Baba, Oğluna Tokat Attı

Karaman'da arabasını alan oğlunun kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen baba, kazayı yapanın oğlunun arkadaşı olduğunu öğrenince sinirlenerek oğluna tokat attı.

EMANET ALDIĞI ARAÇLA KAZA YAPTI

İddiaya göre, Hakan K. babasına ait otomobili, arkadaşı Rıdvan Ö'ye emaneten verdi. Rıdvan Ö.'de emanet aldığı otomobille Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde seyrederken kavşakta Abdullah D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

BABASINI ARAYARAK KAZA YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Kazada yan yatan otomobilin hafif şekilde yaralanan sürücüsü Abdullah D., ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Rıdvan Ö. kazayı yara almadan atlattı. Arkadaşının kendilerine ait araçla kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen Hakan K. de babası Fikret K.'yi telefonla arayarak kaza yaptığını söyledi.

OĞLUNA TOKAT ATTI

Bir süre sonra kaza yerine gelen baba, otomobillerdeki hasarın büyük olduğunu ve kazayı yapanın da oğlunun arkadaşı olduğunu öğrenince çileden çıktı. Baba Fikret K., sinirlerine hakim olamayarak otomobili arkadaşına veren oğlun Hakan K.'ye tokat attı.

POLİS, SİNİRLİ BABAYI UZAKLAŞTIRDI

Bu durumu gören polis, sinirli babayı olay yerinden uzaklaştırarak sakinleştirdi. Kaza yapan araçlar ise çağrılan çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı