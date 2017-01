Kazaya Bakarken Tırın Altına Girdi

Kayseri'de seyir halindeyken ambulansın karıştığı kazaya bakan bir kişi, otomobili ile tırın altına girdi.



Edinilen bilgiye göre, Malatya yolunda meydana gelen kazada yaralanan Kadir T. ve Hasan A.'yı alarak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmek üzere yola çıkan Hacı U. yönetimindeki 38 YR 241 plakalı ambulans ile Murat C. yönetimindeki 50 AH 112 plakalı otomobil Nalçik Bulvarı üzerinde çarpıştı.



Bu sırada karşı şeritte seyir halinde bulunan 16 AOU 52 plakalı otomobil sürücüsü Yasin C., kazaya bakarken kırmızı ışıkta duran 38 ZN 261 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan Yasin C., sevk edilen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öte yandan, kaza yapan ambulansta bulunan Kadir T. ve Hasan A. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine, ambulans ile çarpışan otomobil sürücüsü Murat C. de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.



Tırın altına giren otomobil sürücüsü Yasin C.'nin uzman onbaşı olduğu ve görev yeri olan Hakkari'den izinle memleketi Kayseri'ye geldiği öğrenildi. Yasin C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ