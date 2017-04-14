Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, kazanmak için çok çalıştıklarını söyledi. Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 26. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 100-77 mağlup etti. Mücadelenin ardından Anadolu Efes'in Başantrenörü Perasovic ile oyunculardan Oğulcan Baykan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son 3 maçı kaybettikten sonra bunu maçı kazanmanın önemine değinen Perasovic, "Play-off'lar öncesinde bu galibiyetle başlamak önemliydi. Kazanmak kolay olmuyor. Kazanmak için çok çalıştık" dedi.



Oğulcan ise güzel bir galibiyet olduğunu söyleyerek, THY Euroleague Play-off'larında karşılaşacakları Olympiakos maçı öncesinde moral olduğunu belirtti.



TRABZONSPOR MEDİCAL PARK CEPHESİ



Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergei Bazarevich, "Son iki haftadır yeterince kaliteli antrenman yapma şansı bulamıyoruz. Bazı antrenmanlar 5'e 5 bile oynayamıyoruz" dedi. Trabzonspor Medical Park, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 100-77 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergei Bazarevich, "Efes'i tebrik ediyorum. Euroleague Play-off serisi öncesinde onlar için iyi bir hazırlık oldu. Onlara başarılar diliyorum. Son iki haftadır yeterince kaliteli antrenman yapma şansı bulamıyoruz. Bazı antrenmanlar 5'e 5 bile oynayamıyoruz. Öyle olunca böyle takımlara karşı oynayamıyorsunuz. Rakibimiz çok motive çıktı. O yüzden şanssızdık. Kalan sürede yönetimimiz sorunları çözer ve sağlıklı bir şekilde ligi bitiririz" diye konuştu.



(Oğuzhan Ort /İHA)