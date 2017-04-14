Kazanmak Için Çok Çalıştık"
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, kazanmak için çok çalıştıklarını söyledi.
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, kazanmak için çok çalıştıklarını söyledi. Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 26. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 100-77 mağlup etti. Mücadelenin ardından Anadolu Efes'in Başantrenörü Perasovic ile oyunculardan Oğulcan Baykan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son 3 maçı kaybettikten sonra bunu maçı kazanmanın önemine değinen Perasovic, "Play-off'lar öncesinde bu galibiyetle başlamak önemliydi. Kazanmak kolay olmuyor. Kazanmak için çok çalıştık" dedi.
Oğulcan ise güzel bir galibiyet olduğunu söyleyerek, THY Euroleague Play-off'larında karşılaşacakları Olympiakos maçı öncesinde moral olduğunu belirtti.
TRABZONSPOR MEDİCAL PARK CEPHESİ
Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergei Bazarevich, "Son iki haftadır yeterince kaliteli antrenman yapma şansı bulamıyoruz. Bazı antrenmanlar 5'e 5 bile oynayamıyoruz" dedi. Trabzonspor Medical Park, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes'e 100-77 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Medical Park Başantrenörü Sergei Bazarevich, "Efes'i tebrik ediyorum. Euroleague Play-off serisi öncesinde onlar için iyi bir hazırlık oldu. Onlara başarılar diliyorum. Son iki haftadır yeterince kaliteli antrenman yapma şansı bulamıyoruz. Bazı antrenmanlar 5'e 5 bile oynayamıyoruz. Öyle olunca böyle takımlara karşı oynayamıyorsunuz. Rakibimiz çok motive çıktı. O yüzden şanssızdık. Kalan sürede yönetimimiz sorunları çözer ve sağlıklı bir şekilde ligi bitiririz" diye konuştu.
(Oğuzhan Ort /İHA)