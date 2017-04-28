Kazandığı Umre Ödülünü Babasına Verdi

Siirt'te yaşayan ve girdiği her yarışmada dereceye giren 24 yaşındaki Kübra Erbek, 74 yaşındaki babasının umre hayalini de bu sayede gerçekleştirdi.



Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencisi Erbek, 10 yıldır katıldığı tüm şiir, kompozisyon, mektup ve resim yarışmalarında derece aldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2015'te düzenlenen "Gençlerden Ecdada Mektup" yarışmasında da önce il, ardından da Türkiye birincisi olan Erbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görme hayaline de bu şekilde kavuştu.



Kübra Erbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluktan beri kitap okuduğunu fakat kitap bağımlılığının 7. sınıftan itibaren başladığını ve o zamandan beri düzenli olarak kitap okuduğunu söyledi.



Kitap okumanın kendisine çok yarar sağladığını ifade eden Erbek, şunları söyledi:



"Özellikle Türkçedeki paragraf sorularının çözümünde çok faydası oldu. Şu ana kadar ilanını gördüğüm tüm resim, şiir, kompozisyon ve mektup yarışmalarına katıldım. Hiçbirinden de derece almadan dönmedim. Bu başarılarımın hepsi kitap okumam sayesinde oldu. Siirt Valiliği ve İlim Yayma Cemiyeti'nin 2014'te düzenlediği Efendimize Mektup Yarışması'nda da il birincisi olarak umre ödülü kazandım ve babamı bu ödül ile umreye gönderdim."



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2015'te düzenlenen "Gençlerden Ecdada Mektup" yarışmasına da katıldığını aktaran Erbek, 19-29 yaş kategorisinde önce il sonra da Türkiye birincisi olduğunu belirtti.



"Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüm ve onu görme hayalimi bu yarışmayla gerçekleştirdim. O dönemki Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'yla görüştüm, çok mutlu oldum." ifadelerini kullanan Erbek, başarısından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da kendisine "başarı belgesi" verdiğini belirtti.



Babasını umreye gönderdi



Baba Yasin Erbek de kızı Kübra'nın her zaman yarışmalara girdiğini ve girdiği yarışmalarda da derece aldığını söyledi.



Kübra'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl düzenlenen Gençlerden 15 Temmuz Şehitlerine Mektup yarışmasında da yine il birincisi olduğunu dile getiren Erbek, Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumların düzenlediği yarışmalarda da hep dereceye girdini ifade etti.