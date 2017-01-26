Şanlıurfalı ünlü gazelhan Kazancı Bedih, ölümünün 12. yılında Cemal Reşit Rey Konser Salonunda anılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıra gecesi geleneğini bir nesle yeniden hatırlatan ve kazancılık mesleği nedeniyle "Kazancı Bedih" namıyla bilinen usta sanatçı Bedih Yoluk için, 28 Ocak Cumartesi günü özel bir program gerçekleştirilecek.



Kazancı Bedih'in oğlu Ahmet Naci Yoluk ve arkadaşlarının geleneksel sıra gecesi şeklinde gerçekleştireceği ve Cemal Reşit Rey Konser Salonunda yapılacak "Kazancı Bedih Anma Programı"na büyük bir orkestra eşliğinde, Selahattin Alpay, Bedri Ayseli, Ender Balkır, Bekir Çiçek, Adile Kurt Karatepe ve Münevver Özdemir konuk sanatçı olarak katılacak.



Kazancı Bedih





Asıl ismi Bedih Yoluk olan sanatçı, 1929 yılında Şanlıurfa'nın Hakim Dede Mahallesinde dünyaya geldi. Ailenin tek oğlu olan Bedih Yoluk, 3-4 yaşlarında baba mesleği çulhacılığa (dokuma) başladı. Aynı yıllarda babasının arkadaşları ile sıra gecelerine birlikte gitmeye başladı.



Yoluk, daha sonra, Balıklıgöl-Dergah bölgesinde bir kahvehanede cümbüş çalan Attar Necim'in oğlu Şıh Müslüm Görgün'ü dinlemeye gitti ve cümbüş çalmaya merak saldı. Babasına kendisi için cümbüş aldırttıktan sonra cümbüş çalmasını öğrenen Yoluk, böylece Şanlıurfa'nın ünlü sanatçılarından "Tenekeci Mahmut" olarak bilinen Mahmut Güzelgöz'ün müzik grubunda cümbüş çalmaya başladı.



Çalıştığı işten dolayı "Kazancı Bedih" ismiyle anılmaya başlayan sanatçı, sıra gecelerinde okuduğu gazelleriyle herkesin gönlünde taht kurdu. 70'inde şöhreti yakalayan sanatçı, 1990'lı yılların başında ise bayrağı oğlu Ahmet Naci Yoluk'a devretti.



Usta sanatçı Kazancı Bedih ve eşi, 20 Ocak 2004'te Şanlıurfa'daki evlerinde uyurken sobadan sızan gazdan zehirlenerek vefat etti.