Kazanan Türkiye'dir"

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Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasının ardından AK Parti Genel Merkezinde balkon konuşması yaptı.
Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasının ardından AK Parti Genel Merkezinde balkon konuşması yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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