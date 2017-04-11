Kazan Sağlıklı Yaşam Için Tarihi Yolculuğa Pedal Çevirdiler

Sağlıklı yaşam için tarihi yolculuğa pedal çevirdiler



ANKARA'da, Kahramankazan Meslek ve Teknik Lisesi'nden oluşan 40 kişilik grup, sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımını arttırmak, bölgenin tarihi ve jeolojik önemine dikkat çekmek, ilçenin coğrafi güzelliklerini ön plana çıkarıp, turizmi canlandırmak amacıyla 9 kilometre pedal çevirdiler.



Okul bahçesinde başlayan yolculuk, Örencik Mahallesi'nde bulunan ve 1996 yılında başlayan kazılar sonucu 10 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilen ve literatüre 'Ankara Maymunu' olarak giren Ankarapithecus iskeleti ile bugün soyları tükenmiş birçok değişik hayvan fosillerinin çıkarıldığı Sinap kazı alanında son buldu. Öğretmenler, güzergah boyunca mola yerlerinde öğrencilere bitkiler ve arazinin yapısı hakkında bilgiler verdi. Eski bisikletleriyle yola çıkan öğrenciler pedal çevirmekte zorlanmasına rağmen pes etmeden turu tamamlamayı başardılar. Öğrenciler, bisikletle yolculuklarını terörle mücadele sırasında şehit düşen Alper Yalçınkaya'nın kabrini ziyaret edip, dua ederek noktaladılar. Öğrenciler, bisikletli turun sonunda köy konağında dinlenip, yanlarında geçirdikleri kumanyalarla açlıklarını giderdiler. Keyifli bir gün geçirdiklerini belirten öğrenciler, bisiklet turlarının ara ara Kahramankazan'ın diğer köylerine de yapılmasını istediler.



Tur hakkında bilgi veren Biyoloji Öğrtemeni Seçil Sarıkaya, "Kazan Lisesi olarak Örencik Köyü'ne pedal çevirip, bölgeyi coğrafik ve biyolojik olarak inceledik. Burada 10 milyon yıl önceki yaşamış bir kuyruksuz maymunun çıkarıldığı kazı alanını gezdik. İnanılmaz tarihi zenginliğe sahip ve keşfedilmemiş pek çok alanı bulunan bir yer burası. Diğer bir amacımız da bisiklet farkındalığını yaratmaktı. Kazan'ımız coğrafi olarak ve fiziksel olarak bisiklet kullanımına çok uygun. Bisiklet hem doğa, hem çevre dostu, hem de sağlık için oldukça faydalı bir spordur. Ankara'ya çok yakın kültür ve tarih turları düzenlenebilir. Çünkü çevrede inanılmaz, bakır çağından kalma, Hitit ve Frig dönemlerinden kalma inanılmaz tarihi eserler var. Bu açıdan tüm Ankara'yı da Kazan'ımızı ziyarete bekliyoruz, tabi bisikletle" diye konuştu.