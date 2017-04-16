Kazan 15 Temmuz Gazisi Zorova Oyunu Kullandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz darbe kalkışmasında açılan ateş sonucu yaralı olarak 9 aydır tedavi gören simge isimlerden biri olan Mustafa Zorova, oyunu Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullandı.



Kahramankazan Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince evinden alınan Mustafa Zorova ve eşi Sevim Zorova, oyunu Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1022 numaralı sandıkta kullandı. Zorova'ya diğer 15 Temmuz gazileri de eşlik etti.



9 aydır yatakta yattığını belirten 15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova, "İnşallah bir daha o günleri yaşamayız. Devletimize milletimize o günleri bir daha göstermesin. Bizler gördük yaşadık, arkadaşlarımız gazi oldu. Kimimiz şehit oldu. İlk sıradan kurtulan ben ve Derya Ovacıklı var. Öte yanı 9 kişi şehit oldu. Hainler cezasını çeksin. Devletten hep idamını istedik, bir karar çıkaramadılar. 9 aydır yataktayım, vaziyetime bakın. Bunlara idam çıkarsalar da dünya bir rahata erse, gelecek neslimiz de rahata erse. Allah'tan bir gazi olarak dileğim bu. Bu oyumuz da vatanımıza,y milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulup, yeniden diriliş ruhuyla tüm dünyaya göstermiş olacağını belirterek, "Sadece bu refarandumda değil, daha önceki seçimlerde de kurduğumuz ekiplerimizle ilçemizdeki yaşlı, hasta ve engellileri öncesinde tespit edip, özel araçlarla oylarını kullandırıp, sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Bugün de bu çalışmayı gazilerimiz ve şehit ailemizle birlikte yaptık. Herkes çok mutlu oldu. İnşallah referandum un ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.