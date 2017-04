Kazalar da yol da bir türlü bitmeyince Tekke köylüleri karayolunu kapattı

Gümüşhane-Erzurum karayolunda 1 ayda 3 kaza olunca köylü yolu kapattı

Saatler süren eylem boyunca Trabzon-Erzurum karayolunda ulaşım durdu

Jandarma Komutanı eylemi sonlandırdı



GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin merkeze bağlı Tekke köyünde yapımı yıllardır devam eden karayolunda 1 ay içerisinde üç kazanın gerçekleşmesinin ardından köylüler yolu saatler boyunca ulaşıma kapatarak eylem yaptı.

Köylünün sabrını taşıran son kaza dün gerçekleşti. Tekke köyünde devam eden yol çalışmalarında trafiğe kapalı yolda ilerleyen 29 AE 829 plakalı hafif ticari araç, bisiklet süren 12 yaşındaki K.D'ye çarptı.

Kaza sonrası Gümüşhane'nin en kalabalık köyü olan Tekke köyünde vatandaşlar yıllardır bir türlü bitirilemeyen yolu ulaşıma kapatarak eylem yaptı. Yolun çok sayıda trafik kazasına sebep olduğu gerekçesiyle saatler süren eylem boyunca Erzurum-Trabzon transit karayolunda trafik her iki yönden de durdu. Yapılan eylem nedeniyle karayolunun her iki kesiminde de kilometrelerce kuyruk oluşurken, vatandaşların yetkililerle görüşme talebine arabuluculuk yapan İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Faruk Yazıcı, "Biz bu yolu açmayız, insanların canı yanıyor" diyen vatandaşları güçlükle yatıştırdı. Komutan Yazıcı'nın ifadeleri üzerine yol vatandaşlar tarafından açılırken, trafik akışı bölgede bulunan Jandarma ekipleri tarafından yeniden sağlandı.

"10 yıldır, 10 kilometrelik yol bitirilemedi"

Vatandaşlardan Temel Alkan, bitmeyen yolun birçok kazaya davetiye çıkardığını belirterek "Burada devamlı trafik kazası oluyor. Birkaç gün önce yine oldu. Köyün içinde lamba ve alt geçidin olmaması burada kazalara yol açıyor. Karayolları'na gereken iletildi. Buraya bir proje yapacaklarını söylediler ama herhangi bir gelişme yok. Asıl problem 10 yıldır, 10 kilometrelik yolun bitirilememesidir" dedi.

"10 günde bir kaza oluyor"

Yolda 10 günde bir kaza olduğunu kaydeden Yener Çimen ise "Çoluğumuz çocuğumuz hep ezildi. Devlet buna niye bir çözüm bulmuyor? Günah değil mi bu insanlara? Hastaneden biri çıkmadan öbürü hastaneye gitti. Biz devlet büyüklerinden buraya bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Bu iş böyle olmaz. Herkes bildiği halde buraya kimse el atmıyor" ifadelerini kullandı.

Kemalettin Ertürk ise köyün giriş ve çıkışında radar uygulamasın yapılmasını ve ışıklandırma yapılmasını istediklerini belirterek, "Kürtün yol ayrımından bu tarafa çift şerit yollar yapıldı, onlarca tünel yapıldı, güzel bir şekilde yol yapıldı, her şey düzgün bir hale geldi ama hale Gümüşhane-Tekke arasındaki yol yapılamadı" şeklinde konuştu.