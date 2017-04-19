Kazakistan ve Afganistan Arasında 11 Milyon Dolarlık Anlaşma

- Kazakistan Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kazakistan ticaret heyeti Afganistan'da ziyarette bulundu. Görüşmeler sonunda Kazak üretimi gıda ve inşaat malzemelerinde 11 milyon dolar üzerinde ihracat yapma konusunda mutabakata varıldı.



İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılında 2015 yılına göre yüzde 30.7 artarak 489.4 milyon dolar oldu. Kazakistan'ın ihracatı, yüzde 30.7 artarak son 5 yıldaki en yüksek rakam 486.9 milyon dolara ulaştı. - Astana