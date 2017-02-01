Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na Doğru

Eski Kazakistan Ankara Büyükelçisi ve Güney Kazakistan Eyaleti Valisi Canseyit Tuymebayev, iş adamları için kolaylıklar sağlandığını belirterek, ülkede 11 milyon dolarlık yatırım yapan iş adamlarına yatırım miktarının yüzde 30'unun devlet tarafından geri ödendiğini bildirdi.



Tuymebayev, bugün başlayacak ve 3 Şubat'ta sona erecek Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu öncesi Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Tarık Sönmez ve Türk iş adamlarının da aralarında bulunduğu heyeti kabulde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da üst seviyeye çıkartmak gerektiğini söyledi.



Tuymebayev, "Bunun için tüm altyapımız hazır. Güney Kazakistan eyaletinde Kazak-Türk Sanayi Bölgesi'ni açtık. Artık Türk yatırımcılarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Kazakistan'da bin 500'den fazla Türk sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini, bu rakamın daha da artırılması gerektiğini belirten Tuymebayev, Güney Kazakistan eyaletinin iş yapmak için uygun bir yer olduğunu, 3 milyon nüfuslu eyalette sanayi, tarım ve hayvancılık işlerinin yapılması için tüm imkanların bulunduğunu kaydetti.



Yatırımcıların devlet tarafından desteklendiğini ifade eden Tuymebayev, "İş adamları için kolaylıklar sağlanıyor. Ülkede 11 milyon dolarlık yatırım yapan iş adamlarına yatırım miktarının yüzde 30'u devlet tarafından geri ödeniyor." diye konuştu.



Tuymebayev, şu an bölgede 11 sanayi bölgesi bulunduğunu ancak yeterli seviyede çalışmadığını belirterek, "Küçük ve orta sanayiyi geliştirmek için OSTİM örneğinde çalışmalara başlatacağız." dedi.



Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Tarık Sönmez de Türkiye'nin, farklı alanlardaki tecrübelerini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi farklı devlet kuruluşları üzerinden Türk Cumhuriyetlere aktardığını söyledi.



Sönmez, Çımkent'e yaptıkları ziyarette fuarcılık alanında neler yapabileceklerini araştıracaklarını bildirdi.