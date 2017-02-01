Eski Kazakistan Ankara Büyükelçisi ve Güney Kazakistan Eyaleti Valisi Canseyit Tuymebayev, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olmasıyla 200 milyon nüfuslu pazara erişim imkanı sunan Kazakistan'ın barındırdığı fırsatları kullanmaları için Türk iş adamlarını ülkesinde yatırıma davet etti.



Tuymebayev, Kazakistan'ın Çımkent şehrinde düzenlenen Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'nda, Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Güney Kazakistan'da 3 yıl önce açılan Kazak-Türk sanayi bölgesinde şu an 8 projenin sürdürüldüğü bilgisini veren Tuymebayev, sanayi bölgesinde yatırım yapmak isteyen Türk iş adamları için altyapısı hazırlanan arsaların tahsis edileceğini, ayrıca vergi kolaylıklarının sağlanacağını söyledi.



Tuymebayev, Güney Kazakistan eyaletinde söz konusu sanayi bölgesi ve diğer noktalarda yaklaşık 30 Türk şirketinin mobilya, inşaat malzemeleri, seracılık ve diğer alanlarda faaliyet gösterdiğini aktardı.



Batı Avrupa ve batı Çin otoban yolu üzerinde yer alan Güney Kazakistan eyaletinin lojistik açıdan sahip olduğu potansiyele değinen Tuymebayev, "Güney Kazakistan'dan Rusya, Avrupa ve Çin'e kısa yolla gidilebilir. Aynı zamanda yanımızda 30 milyon nüfuslu Özbekistan var. Kazakistan ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olduğu için 200 milyon nüfuslu büyük bir pazara erişim imkanı sunuyor. Bu tür fırsatları kullanmaları için Türkiye'yi davet ediyoruz." dedi.



Forumun açılışında yaptığı konuşmada da Türk iş adamlarına Güney Kazakistan'ın yatırım imkanları hakkında bilgi veren Tuymebayev, Türk işa damlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.



"İki ülke arasındaki ticaret hacmi potansiyelin altında"



Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Tarık Sönmez ise küresel ticaretteki zayıflamanın ve jeopolitik gerginliklerin tüm ülkeleri etkilediğini, ancak krizleri mümkün olduğu kadar fırsata çevirerek ülkeler arasındaki ilişkileri ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.



Türkiye ile Kazakistan arasında 2012 yılında 4,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin, küresel krizden dolayı 2016 yılına gelindiğinde 2 milyar dolara düştüğünü belirten Sönmez, Türkiye'den Kazakistan'a giyim eşyaları, elektrik, makine ve demir çelik ürünlerinin ihraç edildiğini, Türkiye'nin ise Kazakistan'dan petrol ve maden ürünleri ithalatı yaptığını anlattı.



İki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyelin oldukça altında olduğunu kaydeden Sönmez, "Geliştireceğimiz yeni iş birlikleriyle önümüzdeki dönemde ticaret rakamlarımızı daha da artırma gayreti içinde olmalıyız." dedi.



Türk şirketlerinin Kazakistan'da 428 milyon dolarlık yatırımı var



Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Köşemusul'un yanı sıra Türk ve Kazak iş adamları katıldı.



Forumun ilk gününde iki ülkenin şirketleri, sanayi bölgeleri ve Antalya Sağlık İdaresi ile Güney Kazakistan Eyaleti Sağlık İdaresi arasında işbirliği memorandumları imzalandı.



3 Şubat'a kadar devam edecek forumun ikinci gününde iş adamları arasında işbirliği ve ticaret görüşmeleri yapılacak.



Öte yandan, Güney Kazakistan Eyalet Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede faaliyet gösteren Türk şirketlerinin katılımıyla şu an toplam 428 milyon dolar tutarında 16 yatırım projesi uygulanıyor.