Kazakistan Latin Alfabesine Geçiyor

Kazakistan, Kazak dilinde Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yaptığı açıklama ile 2025 yılına kadar tüm kitapların, süreli yayın ve resmi belgelerin Latin alfabesinde yayınlanmaya başlaması gerektiğini belirtti.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın Kazak dilinde Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş yapacağını duyurdu. Kazakistan Cumhurbaşkanının resmi internet sayfasında yayınlanan "Oryantasyon: Geleceğin manevi canlanması" (????????? ??????: ?????? ???????) adlı makalesinde Nazarbayev, Kazakistan hükümetine 2017 yılının sonuna kadar Kazak Kiril alfabesinin Latin alfabesine geçiş grafiğini hazırlama talimatı verdiği görüldü.



Bu geçişin "siyasi nedenlere" bağlı olduğunu belirten Nazarbayev makalesinde, günümüzde Kazakistan'da farklı alfabelerin kullanıldığına dair bilgiler paylaşırken onların tarihine de yer veriyor. 10. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar ülkede Arap alfabesinin kullanıldığını belirten Nazarbayev, 1929 yılında Latin alfabesine geçiş kararının alındığını, Kiril alfabesine ise 1940 yılında geçildiğini anımsatıyor.



Nazarbayev ayrıca 2018'den başlayarak ortaokul için Latin alfabesinde kitapların yayınlanması ve yeni alfabede eğitim için uzmanların hazırlanması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı, Latin alfabesine geçişin ilk döneminde hem Kiril hem Latin alfabesinin kullanılacağını da bildirdi.