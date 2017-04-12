Kazakistan Latin Alfabesine Geçiyor
Kazakistan 2025 yılına kadar Latin alfabesine geçmeye hazırlanıyor.
Kazakistan 2025 yılına kadar Latin alfabesine geçmeye hazırlanıyor. Ülkede bu kapsamda 2018'den itibaren ders kitaplarının Latince okutulması için çalışma yürütülüyor.
Kaynak: Dunya.com
-
Sağlık çalışanlarına kötü haber! İzin almadan çıkamayacaklar
-
4/C'lilere müjde! Tüm ödemeleri alabilecekler
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
Yılın otomobili belli oldu
-
Bakan resmen duyurdu! Süper teşvik için başvurular başladı
-
Jet sosyetenin ünlü oteli kapanıyor
-
4 aylık gelinini başka bir adamla basınca ortalık karıştı