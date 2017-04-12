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Kazakistan Latin Alfabesine Geçiyor
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Kazakistan Latin Alfabesine Geçiyor

Kazakistan 2025 yılına kadar Latin alfabesine geçmeye hazırlanıyor.

Kazakistan Latin Alfabesine Geçiyor

Kazakistan 2025 yılına kadar Latin alfabesine geçmeye hazırlanıyor. Ülkede bu kapsamda 2018'den itibaren ders kitaplarının Latince okutulması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: Dunya.com

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