Kazakistan'ın Latin Alfabesine Geçişi İçin Hazırlıklar Yapılıyor

- Rus uzmanlar Kazakistan'ın Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçişini yorumladı. Avrasya EkonomikBirliği enstitüsü ile Bölgesel Sorunlar enstitüsü müdürleri Rusya Federasyonu Kazakistan Büyükelçiliğisitesinde açıklamada bulundu.



Bölgesel sorunlar enstitüsü müdürü Dmitryi Juravlev, "Kazakistan'ın Kiril alfabesinden Latin harflerine geçişi Latin alfabesini kullanan diğer Türk Cumhuriyetleri ile kültürel bağlarının güçlenmesini sağlayacaktır" dedi.



Dilin yakınlığı ile harflerin bütünlüğü, metinleri kolay anlaşılır hale getireceğini öne süren Juravlev, "Ortak yazı dilindeki metni yazma ve okumayı bilen herkes okuyabilir" diye yorumladı.



Avrasya Ekonomik Birliği enstitüsü müdürü Vladimir Lepehin ise, Kazakistan'ın Latin alfabesine geçişini "Avrasya konumundan" değerlendirdiğini açıkladı ve ekledi:



"Eğer alfabenin daha rasyonel hale getirilmesi amaçlanıyorsa, herhalde Türk geleneklerin kullanılması daha uygun olur. Böyle bir adım ulusal bilinci pekiştirerek kendi çıkarları doğrultusunda medeniyet odağını güçlendirir."



Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kazak dilinin Latin alfabesine geçişi hakkında "Egemen Kazakistan" ulusal gazetesinde yayınlanan "Geleceğe Doğru Yol: Manevi Yenilenme" konulu makalesinde talimat verdi.



Nazarbayev, "2017 yılı sonuna kadar konunun bilim adamlarının yardımı ile tüm toplum temsilcileri ile birlikte değerlendirilerek, Kazak alfabesi yeni yazı sisteminin tek standartlı versiyonunu kabul etmeliyiz. 2018 yılından başlayarak, yeni alfabeyi öğretecek uzmanları ve orta okul ders kitaplarını hazırlamaya başlamalıyız" çağrısında bulundu.



(Fotoğraflı) - Astana