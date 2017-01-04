Kazakistan'ın BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğine Seçilmesi

Kazakistan'ın BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği döneminde ele alacağı öncelikli konuların, güvenlik önlemlerinin artırılması, çatışmaların engellenmesi ve çözüme kavuşturulması, uluslararası terörizmle mücadele olduğu bildirildi.



Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2017'den itibaren BM Güvenlik Konseyi (BMGK) 2017-2018 dönemi geçici üyeliği görevi başlayan Kazakistan heyeti, BMGK'nın yeni dönemindeki ilk oturumuna katıldı.



Heyete liderlik eden Barlıbay Sadıkov, oturumda yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın geçici üyelik döneminde öncelikli olarak önleyici diplomasi, güvenlik önlemlerinin artırılması, çatışmaların engellenmesi ve çözüme kavuşturulmasının yanı sıra uluslararası terörizmle mücadele konularına eğileceğini belirtti.



Sadıkov, ayrıca BM'nin 100'üncü yıl dönümü olan 2045'e kadar nükleersiz, savaşsız ve çatışmasız bir dünya için ortak çabaların önemine vurgu yaptı.



Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'un gelecek hafta BM Güvenlik Konseyi "Çatışmaların Önlenmesi ve Barışın Korunması" konulu tartışmalara katılması planlanıyor.



Kazakistan, geçen yıl haziran ayında 138 oyla BM Güvenlik Konseyi 2017-2018 dönemi geçici üyeliğine seçilmişti.