Kazakistan Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 3 Büyüdü"

ASTANA (AA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, kalkınma projelerinin uygulanması sayesinde 2017 yılın çeyrek sonuçlarına göre ülke ekonomisinin yüzde 3 büyüdüğünü söyledi.



Cumhurbaşkanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan Başbakanı Bahıtcan Sagintayev'i kabul etti. Görüşmede Başbakanı Sagintayev, "Kazakistan'ın Üçüncü Modernizasyonu: Küresel Rekabet" kalkınma projesi ve 2017 yılık ilk çeyreğinde yapılan çalışmalar hakkında cumhurbaşkanını bilgilendirdi.



Cumhurbaşkanı Nazarbayev, yaptığı konuşmada, daha önceden onaylanan kalkınma projelerinin uygulanmasının önemini vurgulayarak, "İlk çeyreğin sonuçlarına göre ekonomi yüzde 3 büyüdü. Bu uyguladığımız projelerin sonucudur. Bu bağlamda çalışmalar devam ettirilmeli. Yıl sonuna kadar göstergeleri artırarak iyi seviyeyi korumak gerek." ifadelerini kullandı.



Başbakanı Sagintayev, yılın ilk çeyreğindeki kısa vadeli ekonomik göstergelerindeki artışla ilgili cumhurbaşkanına bilgi verdi ve madencilik, işletme sanayi sektöründe göstergenin yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çekti.