Kazakistan'dan Suriye'deki Kimyasal Saldırıya Soruşturma Çağrısı

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, ülkesinin, Suriye'de gerçekleştirilen kimyasal saldırının soruşturulması çağrısında bulunduğunu ifade etti.



Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov, Alman heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından Suriye'de geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kimyasal saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Abrakhmanov, ülkesinin Suriye'de kimyasal silah kullanımı üzerine tarafsız bir araştırma yapılması için çağrıda bulunduğunu belirtti. Abdrakhmanov, "Kazakistan, Suriye'de kimyasal silah kullanma şüphesi üzerine BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) himayesinde bütün partilerin katılımı ve ilgisiyle objektif ve tüm üyeleri kapsayan bir soruşturma yapılması için çağrıda bulundu" ifadelerini kullandı. Kazak Bakan, ülkesinin Suriye'de devamlı bir ateşkes sağlanması için Astana'da görüşmeleri devam ettirecek bir platform oluşturmaya hazır olduğunu belirtti.



4 Nisan'da Suriye rejimi tarafından İdlib'in Han Şeyhun ilçesine kimyasal silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, en az 100 kişi de hayatını kaybetmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Suriye ve Rusya ordusu, saldırıyı gerçekleştirmedikleirni iddia etmişti. - ASTANA