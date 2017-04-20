Kazakistan'da "Türksoy 14. Fotoğrafçılar Buluşması"

Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Fotoğrafçılar Buluşması'nın 14'üncüsü Kazakistan'ın Türkistan kentinde başladı.



TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamada, Halk Sanatlar Merkezi'ndeki buluşmanın açılışına Güney Kazakistan eyaletinin vali yardımcısı Ulasbek Sadibekov ile Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Tataristan'dan 16 fotoğraf sanatçısının yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı bildirildi.



Açıklamada, etkinliğin açılışında konuşan Sadibekov'un bölgenin tanıtımı bakımından etkinliğin önemini vurguladığı kaydedildi.



Buluşma kapsamında fotoğrafçıların 4 gruba ayrılıp bölgedeki tarihi ve kültürel mirasını koruyan yerleri gezerek fotoğrafladığı aktarılan açıklamada, bu eserlerin "Türk Dünyası Fotoğrafçıları Gözüyle Türkistan" temalı sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacağı aktarıldı.



Açıklamada, TÜRKSOY'un Türk cumhuriyetlerinin zengin kültürünü, geleneksel ve modern sanatlarını dünyaya tanıtmaya çalıştığı belirtilerek, bu teşkilatın amacının çağdaş toplumlarda demokratik bir sanat dalı olan fotoğrafçılığı desteklemek ve Türk halklarının bu sanatta güçlü olduğunu dünyaya tanıtmak olduğu ifade edildi.



TÜRKSOY Fotoğrafçılar Buluşması 2004 yılından bu yana her sene gerçekleştiriliyor.