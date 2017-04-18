Kazakistan'da Türk Dünyası Tiyatro Festivali

Kazakistan'ın Türkistan kentindeki Uluslararası Türk Dünyası Tiyatro Festivali'ne, Türk devletlerinden 300'den fazla oyuncunun katıldığı bildirildi.



Güney Kazakistan Eyaleti Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kazak yönetmen Jumat Şanin'in doğumunun 125. yıl dönümü dolayısıyla Türkistan kentinde Uluslararası Türk Dünyası Tiyatro Festivali düzenlendiği belirtildi.



Türk devletlerinden 300'den fazla tiyatro oyuncusunun festivale katıldığı ifade edilen açıklamada, tiyatro gösterilerinin 3 gün süreceği kaydedildi.



Açıklamada, festivalin amacının, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştirmek, Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak, profesyonel sanatın tanıtımını yapmak ve Türk Dünyası Tiyatroları Konseyinin toplantısını düzenlemek olduğu vurgulandı.