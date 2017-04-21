Kazakistan'da Şiö Dışişleri Bakanları Toplantısı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı.



Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'un başkanlığında Bakanlık binasında düzenlenen toplantıya, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdilbayev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Aslov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ŞİÖ Genel Sekreteri Raşid Alimov katıldı.



Astana'da, haziranda yapılacak ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık amacıyla düzenlenen toplantıda, Hindistan ve Pakistan'ın örgüte üyelik sürecinin tamamlanmasının yanı sıra uluslararası gündemdeki başlıca konular ele alındı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov, ŞİÖ'nün genişlemesinin öncelikli konulardan biri olduğunu belirterek, "Önümüzdeki toplantıda örgütün genişleme sürecinin tamamlanmasına tanık olacağız. Hindistan ve Pakistan'ın tam üyelik sürecinin tamamlanması kalkınmanın yeni aşamasına ve çok yönlü iş birliğine yol açacak." dedi.



Abdrahmanov, İran'ın ŞİÖ'ye üyelik konusuna olumlu bakmaya hazır olduklarına işaret ederek, "Örgüte üye ülkelerin de yakın zamanlarda İran ve başka ortaklarımızın tam üye ve gözlemci statüsünü almaları yönünde olumlu karar alacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.



ŞİÖ'nün, üye ülkeler arasında ortak projeleri hayata geçirme ve iş birliğinde mükemmel bir çerçeveye sahip olduğunu söyleyen Abdrahmanov, "Örgüt üyelerinin kapsadığı coğrafya ve nüfusu dikkate alarak imkanları doğru kullanmakla ekonomik içerikli uluslararası bir örgüte dönüşmek için tüm olanaklara sahibiz." şeklinde konuştu.



Bakan Abdrahmanov, Kazakistan'ın ŞİÖ ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına önem verdiğini vurgulayarak, ŞİÖ üyeleri arasında serbest ticaret bölgesinin oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.



Afganistan'daki durumun, Orta Asya'nın güvenlik ve istikrarını etkileyen faktörlerden olduğunun altını çizen Abdrahmanov, "Afganistan hükümetini, istikrar reformları ve ülke içinde siyasi diyaloğun başlatılması çabalarını destekliyoruz." dedi.



Abdrahmanov, Suriye rejimiyle muhalefet arasındaki müzakerelerin devamını desteklediklerini belirterek, "Suriye krizinin sadece barış yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda ateşkes anlaşması çerçevesinde tüm tarafların uygun kararlar almasında tüm şartları oluşturan Astana sürecinin önemini vurgulamak istiyorum." diye konuştu.



Basına kapalı olarak devam eden toplantı sonrası sonuç bildirgesi imzalandı.



Daha sonra düzenlenen basın toplantıda konuşan ŞİÖ Genel Sekreteri Alimov, Pakistan ve Hindistan'ın ŞİÖ'ye tam üye olmasıyla örgütün dünya nüfusunun yüzde 44'ne sahip olacağını kaydetti.



Ayrıca Alimov, Kazakistan'ın ŞİÖ dönem başkanlığının örgütü yeni uzun vadeli kalkınma seviyesine çıkarttığını söyledi.