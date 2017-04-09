Kazakistan'da Oy Verme İşlemi Sona Erdi

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Kazakistan'daki oy verme işlemi sona erdi.



Kazakistan'da yaşayan 4 bin 443 seçmenin üçte birinin sandık başına giderek oy kullandığı bildirildi.



AK Parti Kazakistan Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Samet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 09.00'da başlayan anayasa değişikliği halk oylamasının bugün saat 21.00'de sona erdiğini belirterek "Almatı'da 774, Astana'da 718 ve Aktau'da 61 olmak üzere toplam bin 553 seçmenimiz iradesini sandığa yansıttı. Genel olarak seçmenin üçte biri sandığa gitti." ifadelerini kullandı.



Aslan, çok sayıda seçmenin adres beyanı olmaması nedeniyle oylarını kullanamadığını kaydetti.



Sandıkların hafta içinde Ankara'ya gönderileceğine işaret eden Aslan, oy pusulalarının da 16 Nisan'daki referandum un akabinde sayılacağını ve sonuçların aynı gece açıklanacağını belirtti.



Kazakistan'daki seçimler Astana, Almatı ve Aktau kentlerindeki elçilik ve konsolosluk binalarında yapıldı.