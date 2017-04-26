Kazakistan'da Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği Forumu

Kazakistan'ın Türkistan kentinde Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği, Fırsatlar ve Tehditler Forumu düzenleniyor.



Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından "Türkistan 2017-Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri çerçevesinde yapılan forumun açılış törenine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Musa Yıldız'ın yanı sıra Türk dünyasından çok sayıda bilim adamı katıldı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumda küreselleşme karşısında tehdit ve fırsatların ele alınacağını söyledi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk halklarının birlikte olması gerektiği sözlerini hatırlatan Günal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Atatürk'ün sözlerini bugün fiilen gerçekleştirme imkanı bulduk. İnşallah, burada hem bilimsel hem sosyal anlamda daha güzel çalışmaları yapacağız. Önümüzde ortak tarih kitabı çalışması var. Kazakistan'da önceki hafta Latin alfabesinin kabul edildiğini biliyoruz. Bunların hepsi ortak kültürümüzü geliştirmek ve geleceğe umutla bakmak anlamında önemli bir köşe taşıdır. Bu fırsatları değerlendirdiğimiz takdirde altı cumhuriyetimizin bayrağı birlikte göklerde dalgalanacak."



Türk dünyasından bilim adamlarının sunum yapacağı forum 28 Nisan'da sona erecek.