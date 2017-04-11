Kazakistan'da Karagöz ve Hacivat Gösterileri
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Kazakistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla okul ile yetimhanelerde Karagöz ve Hacivat gölge oyunu sahneleniyor.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Kazakistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla okul ile yetimhanelerde Karagöz ve Hacivat gölge oyunu sahneleniyor.
Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ile Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin katkılarıyla 10 okul ve yetimhanedeki binlerce öğrenciye Karagöz Hacivat gölge oyunu Kazakça sunuluyor.
Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Almagül İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karagöz Hacivat gölge oyununun geçen yıl da gösterildiğini hatırlatarak, "Çocuklar oyunu çok beğeniyorlar. Geçen yılki gösterilerimizden sonra birçok okuldan bize talep geldi ve seneye tekrar yapmamızı istemişlerdi." İfadelerini kullandı.
Karagöz ve Hacivat hakkında öğrencilere bilgi de verildiğine işaret eden İsina, amaçlarının iki ülke arasındaki kültürel bağların daha da geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.
İsina, oyunun tanınmış Kazak sanatçı Oljas İbrayimov tarafından seslendirildiğine dikkati çekti.
Karagöz ve Hacivat oyununun 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'nde de gösteriminin yapılması planlanıyor.