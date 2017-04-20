Kazakistan'da Işid Operasyonunda 11 Kişi Tutuklandı

- Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet güçleri, Güney Kazakistan ve Aktöbe eyaletlerinde 'terörü önleme operasyonu' düzenledi.



Ulusal Güvenlik Komitesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, "Kazakistan'da IŞİD uluslararası terör örgütüne destek çağrısını yapan, aşırıcılık içerikli ilan ve malzeme dağıtan 4 radikal grubun faaliyeti ortaya çıkarıldı."



Açıklamada, "Duruşma öncesi soruşturma kapsamında terör propagandası ve dini nefreti kışkırtmak suçundan 11 kişi tutuklandı. Yaşadıkları yerlerde arama çalışmaları ile diğer tahkikat işlemleri yapılıyor. Tanıklar sorguya çekiliyor" diye bildirildi.



(Fotoğraflı) - Astana