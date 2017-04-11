Kazakistan'da Deaş Üyelerine Vatandaşlıktan Çıkarma Cezası

ASTANA (AA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, terör örgütü DEAŞ'a üye olan vatandaşların Kazakistan vatandaşlığından çıkarılacağını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Nazarbayev, MİR 24 televizyon kanalına verdiği mülakatta, ülke kanunlarına uygun olarak yurt dışındaki herhangi bir terör örgütüne üye olan Kazakistan vatandaşlarının tekrar ülkelerine dönemeyeceğini belirterek, "Onlar otomatik olarak vatandaşlıktan çıkartılacaktır. Bu zorunlu tedbir. Kazakistan'dan 500-600, eski Sovyetler Birliği'nden de 5 bine yakın kişi DEAŞ'a katıldı." ifadelerini kullandı.



İnsanların terör örgütlerine katılmamasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Biz DEAŞ'tan ülkeye dönenlere yönelik önleyici çalışmalar yapmaya çalıştık ancak bunlar sonuç vermedi. Dolayısıyla onlar için eve dönüş yolunun kapatılmasına karar verildi." dedi.



Kazakistan Adalet Bakanlığı Birimler Arası Komisyonu geçen hafta, bazı suçlar için vatandaşlıktan çıkarma cezasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.