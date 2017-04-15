Kazakistan'da Bugün Sevgililer Günü Kutlanıyor

– 15 Nisan Kazakistan'da Sevgililer Günü olarak kutlanıyor.



Kazakistan'da '15 Nisan' tarihi Sevgililer Günü için dünya çapında kutlanmakta olan '14 Şubat'a alternatif olarak belirlenerek 2011'den bu yana kutlanıyor. Halk arasında Kozı Körpeş ile Bayan Sulu Günü olarak adlandırılan bu bayram 13-14. yüzyıldaki sevgi ve şefkat dolu Kozı Körpeş ile Bayan Sulu aşkının destanı adına kutlanmakta. - Astana