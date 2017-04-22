Kazakistan'da "Aylık Türk Filmleri Günü" Etkinliği

Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Aylık Türk Filmleri Günü" etkinliği düzenlendi.



Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ve Astana Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen "Aylık Türk Filmleri Günü"nde, "Uzun Hikaye" filmi, Keruen alışveriş merkezinde izlenime sunuldu.



Astanalı sinemaseverler filme yoğun ilgi gösterdi.



Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Almagül İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Türkiye ile Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulması nedeniyle düzenlendiğini belirtti.



Kazak sinemaseverleri her ay bir Türk filmiyle buluşturacaklarını anlatan İsina, gelecek aylarda "Kelebeğin Rüyası", "Unutursam Fısılda", "Vizontele", "Aşk Tesadüfleri Sever" ve "120" gibi başarılı Türk filmlerinin gösterilmesinin planlandığını bildirdi.