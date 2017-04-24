Kazakistan"Da "51.uluslararası Mendeleyev Kimya Olimpiyatları"

Kazakistan'ın başkenti Astana"da "51. Uluslararası Mendeleyev Kimya Olimpiyatları" resmi törenle başladı. Olimpiyatlara Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeden yüzlerce öğrenci katılıyor.



Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının desteğiyle Uluslararası Nazarbayev Üniversitesinde düzenlenen törene, Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı Elmira Suhanberdiyeva, Uluslararası Kimya Olimpiyatları Başkanı Valeri Lunin'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.



Suhanberdiyeva, Kazakistan'ın 15 yıl içinde Mendeleyev Olimpiyatlarına üçüncü kez ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, öğrencilere başarılar diledi.



Lunin de her geçen yıl olimpiyatlara katılan ülke sayısının arttığını belirterek, bu yıl ilk kez Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katıldığına dikkati çekti.



Ayrıca Lunin, olimpiyatların bilimin yanı sıra dostluk bayramı olduğunu söyledi.



"İnşallah madalya ile döneceğiz"



Türkiye takımının yöneticisi Prof. Dr. Arif Daştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mendeleyev olimpiyatlarına Türkiye'nin resmi olarak ilk kez katıldığına işaret ederek, "Dört öğrenci ile katılıyoruz. Öğrencilerimiz yeni katılıyorlar. İnşallah madalya ile döneceğiz." dedi.



Asıl hedeflerinin temmuz ayında Tayland'da yapılacak olan dünya şampiyonası olduğunu dile getiren Daştan, "Bu da mini bir olimpiyat. Öğrencilerimiz burada tecrübe kazanacak. İnşallah dünya şampiyonasında daha iyi bir derece yapacağız." diye konuştu.



İzmir Fen Lisesi 11 sınıf öğrencisi Ceylan Ceylan, uluslararası olimpiyatlara ilk kez katıldığını aktararak, "Ulusal olimpiyatlardan bronz madalyam var. Hazırlıklar iyi. Okulda kendi öğretmenlerimizle çalıştık. Bunun dışında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) düzenlediği eğitim kamplarına katıldık." ifadelerini kullandı.



Olimpiyatlar 30 Nisan'da sona erecek.