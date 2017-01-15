Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Bae'de

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı Şeyh Muhammed El Nahyan ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı basın bürosundan yapılan açıklamada, Nazarbayev'in, BAE'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı Şeyh Muhammed El Nahyan ile görüştüğü bildirildi.





Açıklamada, görüşmede ikili ticaret, ekonomi, yatırım, enerji konularının yanı sıra kültürel ve insani iş birliği alanlarının ele alındığı kaydedildi.





Görüşmede, iki ülke büyükelçiliklerinin ihtiyaçları doğrultusunda Astana ve Abu Dabi'de karşılıklı arsa tahsis edilmesi anlaşması, diplomatik temsilcilerin vizesiz giriş yapması protokolü, iki ülke din ve sivil toplum bakanlıkları arasında iş birliği anlaşmalarının imzalandığı belirtildi.



Ayrıca Astana EXPO 2017 ile Dubai EXPO 2020 arasında, Kazakistan'ın Mangistau eyaletiyle BAE'nin DP World FZE şirketi arasında ve turizm alanlarında iş birliği mutabakatlarının yanı sıra Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığıyla BAE arasında uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı alanında ayrı ayrı mutabakat zabıtlarının imzalandığı bildirildi.



Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in, BAE temasları kapsamında Geleceğin Enerjisi Dünya Zirvesine katılması ve iş adamlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.