Kazakistan-Çin İşbirliği Komiteleri Toplantısı

ASTANA (AA) – Kazakistan Başbakan Yardımcısı Askar Mamin, Çin-Kazakistan-Avrupa güzergahı üzerindeki konteyner taşımacılığının 2017 yılının ilk çeyreğinde 2,6 kat arttığını söyledi.



Kazakistan Başbakan Yardımcısı Mamin'in başkanlığında Rixos otelinde düzenlenen Kazakistan-Çin İşbirliği Komiteleri 8. Toplantısı'na Çin Devlet Konseyi Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'nin yanı sıra komitelerin üyeleri katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Mamin, iki ülke arasındaki yatırım iş birliğinin yeni seviyeye çıktığını belirterek, "Çin şirketlerinin aktif bir şekilde ortak projelere katılımını görüyoruz. Kazakistan, İpek Yolu taşımacılığının kalkınması için ulaştırma altyapısını geliştiriyor." ifadelerini kullandı.



Çin-Kazakistan-Avrupa güzergahı üzerinde konteyner taşımacılığının her yıl iki kat arttığına dikkati çeken Mamin, "Söz konusu güzergah üzerinden 2017 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla konteyner taşımacılığı 2,6 kat arttı." dedi.



Mamin, taşımacılığın Tek Kuşak-Tek Yol sloganlı İpek Yolu projesiyle Kazakistan'ın Nurlı Jol kalkınma projelerinin uygulanması sayesinde arttığını dile getirerek, Kazakistan-Çin sınırındaki Horgos karayolu limanının uluslararası ticaretin, kültür ve bilim alanlarında iş birliğinin kalkınmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.



Çin Devlet Konseyi Başbakan Yardımcısı Gaoli de, iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş birliğinin kalkınmasında toplantının önemini vurguladı.



Toplantı sonunda Kazakistan-Çin İşbirliği Komitesinin 8.toplantısının protokolü imzalandı.