- Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in konuşması Kazakistan anayasa değişikliğine gidecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev:

"Şimdiden küresel ve bölgesel çağrılara nasıl tepki göstereceğimizi düşünmeliyiz. Önerilen reformların temeli iktidar yetkilerinin yeniden dağıtımı ve genel olarak siyasi sistemin demokratikleşmesinden oluşuyor."

ASTANA (AA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yönetim sisteminin verimliliğini artırmak için cumhurbaşkanının bazı yetkilerinin parlamento ve hükümete devredilmesini öngören anayasa değişikliği taslağının tartışılmaya açılması kararı aldığını bildirdi.



Devlet televizyonundan halka hitap eden Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkedeki güçlü cumhurbaşkanlık kurumunun devletin sürecindeki zorlukları aşmakta başarılı olduğuna işaret ederek, "Biz yeni devlet, yeni ekonomi, yeni toplumu kurduk." diye konuştu.



Ancak dünyanın değiştiğini, toplumsal süreçlerdeki hız ve zorlukların Kazakistan'da da arttığına işaret eden Nazarbayev, "Şimdiden küresel ve bölgesel çağrılara nasıl tepki göstereceğimizi düşünmeliyiz. Önerilen reformların temeli iktidar yetkilerinin yeniden dağıtımı ve genel olarak siyasi sistemin demokratikleşmesinden oluşuyor." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Nazarbayev, önerilen reformlar kapsamında cumhurbaşkanı dış siyaset, milli güvenlik ve savunmadan sorumlu kalacağını ve sosyal, ekonomik süreçlerdeki yetkilerinin de hükümete devredileceğini kaydetti.



Hükümetin kurulmasında parlamentonun rolünü güçlendirmek gerektiğine dikkati çeken Nazarbayev, yapılacak anayasa değişikliği kapsamında seçimlerde kazanan partinin hükümetin kurulması üzerinde belirleyici etkisi olacağını aktardı.



Nazarbayev, söz konusu reformların ileride istikrarlı bir siyasi sistem oluşturacağını, hükümet ile parlamentonun rolünün güçlendirilmesinin de küresel çağrılara cevap verilmesini sağlayacağını belirterek "Evet, bu zor bir yönetim sistemidir. Ancak toplum da karmaşık hale gelmiştir. Cumhurbaşkanının bazı yetkilerini devretme kararını bilinçli olarak aldım ve bunu da etkin, istikrarlı ve modern bir yönetim sistemini kurmak amaçlı yapıyorum." dedi.



Kazakistan kalkınmanın demokratik yönünde gideceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Nazarbayev, anayasa reformu proje taslağının kamuoyu tartışmaları için sunulmasyla ilgili kararı imzaladığını sözlerine ekledi.



Değişikliklerin yapılacağı anayasa taslağının hükümet tarafından hazırlanarak Parlamento'ya sunulması bekleniyor.