Kazakistan 2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatları

ASTANA (AA) – Kazakistan'da 29 Ocak-8 Şubat arasında yapılacak olan ve 55 ülkeden 2 bin sporcunun katılacağı 2017 Üniversiteler Kış Olimpiyatlarının meşalesi törenle yakıldı.



28. Üniversiteler Kış Olimpiyatlarının meşalesi Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla başkent Astana'daki Nazarbayev Üniversitesinde düzenlenen törenle yakıldı.





Cumhurbaşkanı Nazarbayev, törende yaptığı konuşmada, olimpiyatların ülkesinin bağımsızlık sürecindeki en büyük etkinliklerden biri olduğuna işaret ederek, "Yeni yapılan spor tesislerimiz gençler için yapılmıştır ve uzun yıllar bize hizmet verecektir." ifadesini kullandı.





- 55 ülkeden 2 bin sporcu



Almatı kentindeki 8 spor tesisinde yapılacak olimpiyatlara dünyanın 55 ülkesinden 17-28 yaşları arasında 2 bin sporcu, 12 disiplinde yarışacak. Ayrıca oyunların 30 bin kişi tarafından izlenmesi bekleniyor.





Bu arada etkinliklerin yapılacağı olimpiyat köyünde sporcular için tüm şartlar oluşturulurken, katılımcılara Kazak milli yemeklerinin ikram edileceği belirtildi.





Olimpiyat köyünde sporcuların beslenmesinden sorumlu firma genel müdürü İndira Ahmetova, menülerinde dünya mutfağından yemeklerin yer alacağını söyleyerek, "Menümüzde pizza, biftek, makarna ve başka yemekler var. Ayrıca misafirler ve katılımcılara beş barmak, kuurdak gibi klasik Kazak milli yemeklerinin de tadına bakma imkanı bulacaklar." dedi.





Türkiye'den 20 sporcu katılacak



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan (TÜSF) alınan bilgiye göre, olimpiyatlara 6 disiplinde 14'ü erkek 20 Türk milli sporcu katılacak.



TÜSF Başkanı Kemal Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuların oyunlarda snowboard, kayaklı koşu, kayaklı atlama, short track, buz pateni ve alp disiplini gibi alanlarda mücadele edeceğini dile getirdi.