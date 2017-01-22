Kazak Sağlık Çalışanları Antalya'da

Sağlık turizmi potansiyelinin tanıtılması amacıyla Antalya'ya davet edilen Kazakistanlı uzman doktorlar, kentteki özel ve kamu hastanelerinde incelemelerde bulundu.



Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından (BAKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, BAKA tarafından, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kazakistan'ın Antalya Konsolosluğu işbirliği ile Antalya-Kazakistan Sağlık Turizmi programı düzenlendi.



Program kapsamında Kazakistan'dan gelen ve uzman doktorlardan oluşan 15 kişilik ekip, Antalya'daki kamu ve özel hastaneleri gezdi. Ekibin yarın da Isparta'daki hastanelerde incelemelerde bulunacağı kaydedildi.



Kalp ve damar, nöroloji, onkoloji, kadın hastalıkları ve çocuk, hemotoloji, romatoloji alanlarından uzmanların katıldığı heyete, yüz ve doku nakilleri, onkoloji ve diğer alanlardaki operasyonlar konusundaki başarılarıyla dikkat çeken Antalya ve bölgesinin sağlık hizmeti potansiyeli hakkında bilgi verildi.